A S.M. degli Angeli il raduno "Vecchi Centauri Umbri"

(ANSA) - PERUGIA, 09 SET - E' in programma a Santa Maria degli Angeli, domenica 11 settembre, dalle ore 9 alle 13, in piazza Garibaldi, il raduno "Vecchi Centauri Umbri", organizzato in collaborazione con l'Associazione nazionale della polizia di Stato-sezione Perugia, nell'ambito del quale, oltre al Camper azzurro della polizia, verranno esposti anche alcuni autoveicoli storici della Stradale.

L'evento, oltra a costituire occasione di ritrovo per gli ex appartenenti della polizia di Stato con i colleghi ancora in servizio presso la polizia stradale, sarà anche un modo per diffondere la cultura della legalità - spiega la questura - e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale e sull'importanza del rispetto delle norme del Codice della strada.

All'iniziativa sarà presente anche una rappresentativa degli alunni dell'Istituto Comprensivo "Assisi 2" che potrà visitare il Camper azzurro e ascoltare le indicazioni fornite dal personale in servizio presso il compartimento della polizia stradale.

L'evento proseguirà poi, alle ore 10, nel Palazzo del Capitano del Perdono, con la proiezione di filmati e fotogrammi storici della polizia stradale. Seguirà la messa nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli e la visita dei luoghi Francescani alle ore 16. (ANSA).