Verini, cacciatori alle prese con inconcludenza Regione

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - "L'ultima categoria, ma solo in odine di tempo, che è stata costretta a fare i conti con l'inconcludenza del governo regionale guidato dalle destre, è quella dei cacciatori": lo denuncia l'on. Walter Verini, Pd. "La notizia del rinvio dell'apertura della stagione venatoria, a causa della mancata approvazione del calendario venatorio nei tempi previsti dalla legge, colpisce ma, ahime, non stupisce" prosegue.

"E' ormai sotto gli occhi di tutti - sostiene Verini in una nota - che dalla sanità, al sociale, dal lavoro all'economia, la regione ha smesso di dare risposte tempestive e convincenti. Il mondo venatorio, al pari di tanti altri settori della società umbra, lamenta la mancanza di coinvolgimento e di serietà.

Scelte sbagliate, altre miopi o rinviate sine die, unite all'incapacità a farsi carico davvero dei problemi reali dei cittadini, stanno portando la nostra regione allo sconquasso.

Serve serietà e affidabilità, in Umbria, così come nel resto del Paese". "Ciò che la destra non riesce a fare" conclude l'on.

Verini. (ANSA).