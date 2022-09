Salvini, rialzo tassi? Chi ha un mutuo ringrazia

(ANSA) - TERNI, 08 SET - "Chi ha fatto il mutuo ringrazia.

Qua c'è qualcosa che non funziona": così Matteo Salvini, a Terni, ha commentato il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Banca centrale europea. "L'innalzamento dei tassi in un momento di caro vita come questo non aiuta le famiglie e le imprese", ha aggiunto il segretario della Lega. "Dall'Europa mi aspetto uno scudo per bloccare i rincari di luce e gas - ha detto ancora Salvini -, ma ho visto che se la prendono comoda e la discussione è rimandata a ottobre. Da contribuente europeo - ha concluso - sono preoccupato e arrabbiato". (ANSA).