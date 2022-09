Salvini, morte Elisabetta giorno pensavamo mai arrivato

(ANSA) - TERNI, 08 SET - "È una giornata che nessuno pensava che sarebbe mai arrivata": Matteo Salvini ha commentato così la scomparsa della regina Elisabetta. Lo ha fatto a margine di un'iniziativa elettorale della Lega a Terni.

"Una preghiera e un pensiero - ha chiesto Salvini - per la regina e per tutto il popolo britannico che sappiamo quanto amasse e quanto amerà la tradizione, l'istituzione e la monarchia".

Il leader della Lega ha parlato a Terni con i giornalisti a margine della cena elettorale a sostegno dei candidati umbri del partito per le prossime elezioni politiche.

Quindi ha dedicato una riflessione al nuovo sovrano. "Da re Carlo - ha detto - mi attendo che prenda per mano il suo popolo, fiero e orgoglioso, raccogliendo comunque un'eredità molto complicata". Salvini ha sottolineato che ad attenderlo ci sarà "una bella sfida". "Il popolo britannico - ha concluso - non si è mai piegato e in certo senso invidio l'attaccamento alle tradizioni che qualcuno vede come qualcosa di antico e arcaico".

