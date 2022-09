Rilievi per realizzare lo svincolo di Scopoli

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 08 SET - "Lo svincolo di Scopoli sulla statale 77 Val di Chienti, che collega Foligno a Civitanova Marche, si farà. Stamani sono iniziate le indagini geognostiche-ambientali e le prove di laboratorio integrative fondamentali per procedere alla redazione della progettazione definitiva": ad annunciarlo all'ANSA è il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. "Entro il mese di ottobre contiamo di avere il progetto definitivo" aggiunge.

"I tempi per la realizzazione non sono stati ancora definiti, ma contiamo di andare molto veloci" ha spiegato ancora Zuccarini. Il programma al momento prevede la cantierizzazione dell'opera per la primavera del 2024. Lo svincolo, che collegherà tutta la valle del Menotre, a cominciare da Scopoli per arrivare fino a Sellano, richiederà un impegno di spesa di circa 15 milioni di euro.

"È un'opera fondamentale - ha spiegato ancora il sindaco - soprattutto per garantire la sicurezza della quattro corsie.

Anche recentemente abbiamo avuto seri problemi per un incendio avvenuto in una delle gallerie e i soccorsi hanno impiegato sicuramente più del dovuto, prima di intervenire, in quanto non c'è possibilità lungo il tratto che college Foligno a Colfiorito. Poi lo svincolo darà un nuovo impulso allo sviluppo turistico di tutta la valle del Menotre, basta pensare che Scopoli, da Foligno, si raggiungerà in cinque minuti d'auto".

Si dice "soddisfatto e ottimista che finalmente il progetto sarà eseguito", Alessio Fiacco, il rappresentante del "Comitato pro svincolo" che da nove anni porta avanti la battaglia per vedere realizzata la strada. "Abbiamo sempre sostenuto l'importanza di questo progetto - ha detto - e vedere i primi addetti fare i rilevamenti del caso, è motivo di grande orgoglio". (ANSA).