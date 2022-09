Regione chiede revoca sospensione apertura caccia

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - La Regione chiede la revoca del decreto con il quale il presidente del Tar Umbria ha sospeso, limitatamente ad alcune specie, l'avvio della stagione venatoria fissato per il 18 settembre. Lo ha reso noto Palazzo Donini.

La Regione ha annunciato in particolare la decisione di costituirsi in giudizio chiedendo la revoca del decreto e presentando istanza di anticipazione dell'udienza in camera di consiglio, fissata per il 4 ottobre. (ANSA).