(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - E' iniziato il Camper tour di Italexit in Umbria. I candidati del partito fondato da Gianluigi Paragone stanno girando la regione con il loro mezzo.

Ogni giorno, fino al 23 settembre, i nove candidati alla Camera ed al Senato, saranno impegnati sulle strade e piazze per spiegare i punti del loro programma elettorale e per confrontarsi con i cittadini sui temi di politica nazionale e locale.

"Ripristinare i diritti individuali cancellati dagli ultimi due governi e tornare al rispetto della Costituzione calpestata con l'istituzione del Green Pass e degli obblighi vaccinali - afferma in una nota Giorgia Venerandi, capolista nella lista della Camera - con la nostra presenza in parlamento non permetteremo a nessun Governo di imporre restrizioni ed obblighi a mezzo di Dpcm e decreti legge che violino la dignità dell'essere umano".

Il Camper tour di Italexit sarà venerdì 9 settembre a Panicale, Città della Pieve, Fabro, Fuculle, Allerona, Castel Viscardo e Orvieto; martedì 13 a Bettona, Bastia Umbra, Assisi, Cannara, Bevagna, Montefalco, Spello, Trevi e Foligno. (ANSA).