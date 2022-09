Un morto per incidente su statale "Gubbio-Pian d'Assino"

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 07 SET - Una persona della quale non si conosce l'identità è morta in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada statale 219 "di Gubbio e Pian d'Assino" tra gli svincoli di Torre Calzolari e Padule. Il traffico - riferisce l'Anas - è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli.

Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile. La vittima dell'incidente è un uomo di circa 80 anni. Si sarebbe trattato di uno scontro ma su quanto successo sono ancora in corso accertamenti. Anche da parte della polizia municipale di Gubbio.