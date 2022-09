Il Comune di Marsciano in aiuto alle famiglie in difficoltà

(ANSA) - PERUGIA, 07 SET - Ammontano a circa 90mila euro le risorse che il Comune di Marsciano ha messo a disposizione di famiglie in situazione di difficoltà, a causa della pandemia e della crisi economica. Tali somme vengono erogate dal Comune nell'ambito di un protocollo di collaborazione che l'amministrazione ha attivato con la Fondazione di Carità San Lorenzo, ente operativo della Caritas della diocesi di Perugia-Città della Pieve.

Si tratta di risorse destinate a sostenere le famiglie nel pagamento delle utenze e degli affitti, oltre che per gli aiuti alimentari, in una fase dove il caro energia, con il forte aumento generalizzato della spesa per i consumi elettrici e di gas e l'impatto sulle attività economiche e sul lavoro, sta aggravando gli effetti sociali della crisi economica.

Il Comune di Marsciano invita quindi tutte le famiglie che si trovino in uno stato di bisogno a prendere contatti con le assistenti sociali dell'Area socio-educativa dell'ente ai recapiti 0758747267 - o.evangelista@comune.marsciano.pg.it o, in alternativa, a rivolgersi, per i contributi alle utenze e all'affitto, presso l'Emporio Betlemme, gestito dalla Fondazione di Carità San Lorenzo, in via Massimo D'Azeglio 8, presso i locali della parrocchia nel quartiere di Schiavo a Marsciano, il lunedì mattina dalle 9 alle 12 (tel. 0758742825).

Per accedere alle forme di sostegno erogate le famiglie devono avere un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 15mila euro. Inoltre, per quanto riguarda gli affitti, il contributo è rivolto ai titolari di un contratto di affitto che non risultino beneficiari di altre forme di contribuzione, per la stessa finalità, erogate dalla Regione. (ANSA).