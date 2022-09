Vertice Regione-Università su Aziende ospedaliere

(ANSA) - PERUGIA, 06 SET - La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, l'assessore Luca Coletto e i vertici della Sanità regionale hanno incontrato il rettore dell'Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero ed alcuni rappresentanti dell'Ateneo, per discutere del documento redatto dal tavolo tecnico in merito alla riorganizzazione delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni, e della loro armonizzazione con le strutture territoriali. Palazzo Donini sottolinea che lo hanno fatto "nel rispetto delle tempistiche che erano state prefissate nel precedente incontro di fine luglio scorso".

I partecipanti al vertice si sono dichiarati "estremamente soddisfatti" - si legge ancora nella nota della Regione - del progetto delineato "che porterà, una volta applicato, ad un forte efficientamento e miglioramento dei servizi per il cittadino nei due ospedali maggiori".

L'intera struttura - viene spiegato - verrà "semplificata al fine di innalzare la qualità delle prestazioni e la loro appropriatezza, così da offrire alla popolazione umbra un servizio più trasparente e moderno, ma anche una Sanità regionale più attrattiva sia per l'utenza di fuori regione sia per i professionisti stessi".

Il tavolo tecnico, recependo alcune indicazioni emerse nell'incontro di Palazzo Donini, provvederà entro la prossima settimana a definire completamente il documento che poi verrà ridiscusso da Regione ed Università e successivamente presentato alla comunità regionale. (ANSA).