(ANSA) - PERUGIA, 06 SET - Tornano a Spoleto gli intermezzi napoletani del Settecento, proposti dal Teatro lirico sperimentale in collaborazione con il Centro studi Pergolesi - Università degli Studi di Milano.

Al teatro Caio Melisso venerdì 9 e sabato 10 settembre, alle 21 e domenica 11 settembre, alle 17, sarà messa in scena La franchezza delle donne. Un intermezzo inedito di Giuseppe Sellitti - è detto in una nota del Tls -, su libretto di Tommaso Mariani, in prima rappresentazione nell'edizione critica di Antonio Dilella, in dittico con L'ammalato immaginario di Leonardo Vinci. La direzione musicale è affidata al maestro Pierfrancesco Borrelli e la regia ad Andrea Stanisci.

Protagonisti i cantanti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. (ANSA).