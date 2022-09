Raf, oggi Sanremo è molto più allettante per chi fa musica

(ANSA) - PERUGIA, 06 SET - "Oggi il Festival di Sanremo è diventato molto più allettante per chi fa musica; prima era dominato dagli autori televisivi che volevano una sorta di show televisivo e la musica era messa in secondo piano. Con Baglioni e anche con Amadeus il festival è diventato una cosa bella in tutti i sensi". Lo ha detto Raf, protagonista a Radio Subasio del primo Subasio Music Club della stagione autunnale, non escludendo la sua partecipazione alla 73/a edizione della manifestazione canora.

"Molto probabilmente ci potrebbe essere una mia partecipazione a Sanremo - ha detto nel corso dell'intervista - ma non sono io a decidere. Ormai le canzoni per Sanremo non si fanno più - ha spiegato, secondo quanto riferisce Radio Subasio - ho delle belle canzoni e credo una che potrebbe... ma al momento non ho ancora proposto nulla". (ANSA).