Da architetti umbri progetto per New european bauhaus

(ANSA) - PERUGIA, 06 SET - Saranno 25 gli architetti umbri che, per la prima volta, approderanno in Europa con un progetto legato al New european bauhaus. finanziato dalla Commissione europea con il programma Erasmus + KA122, che ha visto vincitori la Fondazione umbra per l'architettura (Fua) e l'Ordine degli architetti della Provincia di Perugia, con il contributo di quello della Provincia di Terni e del Consiglio nazionale degli architetti.

Lanciato dalla presidente Ursula von der Leyen, con i temi guida della bellezza, sostenibilità ed inclusione, a questi il progetto umbro ha aggiunto quelli della transizione energetica e digitale, l'innovazione, il designer e la partecipazione delle comunità locali con i progetti di comunità. "L'idea è di contribuire al potenziamento di nuove competenze per gli architetti, che sono sempre più chiamati a svolgere un ruolo di regia complessiva su temi vasti e spesso la formazione universitaria e i vari tirocini non sono sufficienti" spiegano in un comunicato l'Ordine degli architetti della provincia di Perugia e la Fondazione. "Servono architetti competitivi in Italia e all'estero in un mercato sempre più globale - aggiungono -, quindi non solo il progetto dell'edificio, ma inteso come spazio complessivo, dell'urbanistica, mobilità, qualità della vita, energia, fruizione digitale il tutto nell'ottica di rendere i nostri spazi di vita (case, città e uffici) più belli, sostenibili ed inclusivi". (ANSA).