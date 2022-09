A Perugia convegno "Energia e rifiuti, rifiuti ed energia"

(ANSA) - PERUGIA, 06 SET - "Energia e rifiuti, rifiuti ed energia. La strategia per un futuro sostenibile" è il tema di una tavola rotonda in programma il 12 settembre alle 15 all'auditorium di Confindustria Umbria, a Perugia.

L'appuntamento è promosso dal Gruppo Gesenu insieme all'Associazione degli industriali e da AssoAmbiente.

Alla tavola rotonda è annunciata la partecipazione della presidente della Regione Donatella Tesei. Ad aprire i lavori Marco Ravazzolo, area politiche industriali di Confindustria, e Luciano Piacenti, consigliere delegato di Gesenu.

Previsti poi - annunciano gli organizzatori - gli interventi di Franco Cotana, dell'Università degli Studi di Perugia, su idrogeno verde e biomasse; Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria su cambiamenti climatici ed economia circolare; Chicco Testa, presidente Assoambiente e promotore del comitato "Daje" su una strategia nazionale per i rifiuti; Francesco Martino, progettista Associati srl Progetto revamping impianto su Progetto di ristrutturazione dell'impianto Siena ambiente località Le Cortine, Comune di Asciano. Da piattaforma Tmb a piattaforma complessa di recupero materiale e energia dai rifiuti; Andrea Eleuteri, direttore operativo Secit impianti sulla proposta di piano di gestione integrata dei rifiuti della Regione Umbria: consolidamento del sistema e innovazione tecnologica. (ANSA).