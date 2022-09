Tornano meno di 100 nuovi casi Covid Umbria ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 05 SET - Tornano per un giorno meno di cento i nuovi positivi registrati in Umbria, 99 a lunedì 5 settembre quando comunque, come sempre accade il lunedì, sono stati analizzati meno tamponi degli altri giorni, 626, con un tasso di positività del 15,8 per cento, in calo rispetto al 22,7 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana. Emerge dai dati della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi anche 105 guariti e un altro morto. Continua la discesa degli attualmente positivi, ora 2.895, sette in meno.

I ricoverati negli ospedali sono 130, due in più, e resta un paziente nelle terapie intensive. (ANSA).