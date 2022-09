Presentato l'emendamento "Siccità e Trasimeno"

(ANSA) - PERUGIA, 05 SET - "In questi anni ho lavorato per dare risposte concrete alle esigenze e ai bisogni dei territori e questo emendamento ne è la riprova": sono le parole del senatore della Lega Luca Briziarelli a margine della presentazione dell'emendamento "Siccità e Trasimeno" di cui è primo firmatario. L'emendamento è stato presentato nell'ambito della legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n.

115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. La proposta prevede la nomina di un commissario straordinario per le emergenze idriche che abbia come obiettivo quello di attivare entro il 2023 interventi specifici per mitigare il problema della siccità sul territorio e, in particolare, nei principali laghi italiani. Il provvedimento è stato presentato a Passignano sul Trasimeno alla presenza del capogruppo della Lega in senato, Massimiliano Romeo, dell'assessore regionale Enrico Melasecche, di diversi sindaci e amministratori del comprensorio nonché di numerosi rappresentanti delle Associazioni di categoria.

"La siccità che sta interessando l'Italia e che ha messo a dura prova il Trasimeno - ha aggiunto Briziarelli - necessitava di una misura urgente, per il lago si tratta di vita o di morte e sono davvero soddisfatto che sia stata accolta con favore da diverse forze politiche, mi auguro che il Senato mercoledì possa approvarla. Un grazie anche ai colleghi dei vari partiti che hanno sottoscritto l'emendamento in particolare il senatore Franco Zaffini di Fratelli d'Italia, il senatore Leonardo Grimani del gruppo Misto e il senatore Franco Mirabelli del Pd.

Auspico che anche altri si aggiungeranno per approvare la norma che oltra al Trasimeno ovviamente riguarda anche altre località d'Italia". Tra gli altri hanno preso parte all'incontro anche i consiglieri regionali Eugenio Rondini e Simona Meloni, con loro il presidente Assemblea Legislativa, Marco Squarta. Un saluto è poi arrivato dal consigliere Andrea Fora. (ANSA).