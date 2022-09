Gecko Fest 2022 a Spina di Marsciano

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 05 SET - Torna nel Borgo Castello di Spina di Marsciano Gecko Fest, il Festival dedicato "ai cambiamenti del nostro tempo, alla tenacia dell'uomo, alla sua capacità di adattarsi per creare futuro". Appuntamento dal 9 all'11 settembre. In un'era complessa come quella che stiamo attraversando, caratterizzata da grandi urgenze e contraddizioni, quali sono i nuovi punti cardinali per la nostra vita sulla terra? Gecko Fest 2022 ha scelto quattro parole chiave: l'energia, l'arte, la biodiversità, il paesaggio.

Apertura del Festival venerdì 9 settembre nella Rocca di Sant'Apollinare con il convegno nazionale "Siamo Energia! La transizione ecologica tra bioeconomia circolare, energia di comunità e patrimonio culturale". Tra gli ospiti, il presidente del Censis Giuseppe De Rita. La sera di venerdì 9 a Spina appuntamento con Gecko in the Sky, spettacolo notturno di droni a cura di Eagles Project, poi Fire Flowers, performance per violino elettrico e loop machine del musicista e compositore Laurence Cocchiara. Si prosegue Sabato 10 settembre con la presentazione del libro I Rospi Bitorzoluti di Enrica Elena Pierini e Vincenza Proto, ore 18, Cantina La Spina. E poi, dalle 21.30 la lunga e suggestiva notte nel Castello con La Veglia del già stato e del non ancora, performance di arte contemporanea a cura di Sauro Cardinali. Domenica 11 settembre al Casale di Ceci di Montelagello concerto all'alba con Dimitri Grechi Espinoza, sassofonista tra i più apprezzati in Italia. E ancora per entrambe le giornate di sabato 10 e domenica 11 percorsi culturali di trekking e bike "Incontrando Gerardo Dottori" con tappa a Villa Cesari Tiberi, dimora storica di Monte Vibiano affrescata dal grande pittore futurista. "Un mondo Biodiverso" è il file rouge nel Castello di Spina dell'intera giornata di domenica con: Umbria Biodiversity 2022, mercato dei produttori della Biodiversità agricola e artigianale e il "Talk con degustazione guidata". Sempre nella mattina di domenica 11, presentazione del progetto Salva il suolo, il movimento ecologico mondiale lanciato dal mistico e yogi indiano Sadhguru, con Flavio Cecchetti e l'anteprima del libro Il dono del Pane - La civiltà contadina umbra tra ieri e domani.