Colpi carabina aria compressa contro locale dove suona banda

(ANSA) - CASTEL RITALDI (PERUGIA), 05 SET - Alcuni colpi di carabina ad aria compressa sono stati sparati contro il portone d'ingresso della ex scuola elementare di Castel Ritaldi, mentre erano in corso le prove della banda musicale. "Un fatto gravissimo" per il sindaco Elisa Sabbatini il quale ha annunciato che il Comune ha subito sporto denuncia, anche in merito ai danni subiti dall'edificio pubblico.

Di quanto successo hanno riferito diversi media umbri. In una dichiarazione diffusa oggi il sindaco ha annunciato di affidarsi alle indagini "per capire cosa possa essere successo e perché".

"Sarebbe auspicabile - ha aggiunto - un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine nel nostro comune, per tutelare ancor più la sicurezza dei nostri cittadini, soprattutto negli orari notturni. Ci stringiamo attorno all'associazione musicale e siamo più che mai al loro fianco così come a ogni associazione cittadina".

Sabbatini ha portato solidarietà all'associazione musicale Santa Cecilia. Durante le prove che si svolgono all'interno dei locali dove fino a un anno fa c'erano le scuole primarie - è stato reso noto dall'Ente - sono stati sparati cinque colpi da una carabina ad aria compressa, in direzione dello stabile, finendo sui muri e senza colpire o ferire nessuno.

L'associazione musicale Santa Cecilia di Castel Ritaldi è attiva da oltre un secolo ed è una realtà radicata nel territorio. (ANSA).