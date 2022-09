Coletto, rischio impatto caro energia anche sulla sanità

(ANSA) - PERUGIA, 05 SET - Il caro energia rischia di avere un "impatto importante" anche sul sistema sanitario. A lanciare l'allarme è Luca Coletto, assessore alla Sanità della Regione Umbria che quale torna a sollecitare un intervento "urgente da parte del Governo al quale è stato chiesto da tempo di occuparsi anche di questo aspetto".

Rispondendo all'ANSA, Coletto si sofferma in particolare sulla questione delle residenze per gli anziani, "per le quali come Amministrazione abbiamo già adeguato le tariffe". "Se le Rsa dovessero entrare in forte sofferenza economica per il caro energia - sottolinea - il rischio è che questo possa impattare sul sistema sanitario già sotto pressione anche a seguito del Covid".

L'assessore auspica comunque che le misure ipotizzate per contenere i consumi, come la riduzione di un grado delle temperature e del tempo di accensione degli impianti di risaldamento, non vengano applicate agli ospedali e alle strutture sanitarie. "Ci sono persone malate - afferma -e bisogna avere particolare riguardo per anziani e bambini".

(ANSA).