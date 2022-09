Bandi sisma, domande da settembre

(ANSA) - PERUGIA, 05 SET - È iniziato il conto alla rovescia per la presentazione delle domande dei tre bandi relativi alla sub Misura B.2 "Turismo, Cultura, Sport e Inclusione", del Piano Sisma Centro Italia, la cui dotazione è di 180 milioni di euro e la cui gestione è stata affidata ad Unioncamere. Le domande di due dei tre bandi possono essere presentate dal 15 settembre, mentre per il terzo dal 30 settembre e rappresentano una grande opportunità - spiega la Camera di commercio del'Umbria in una sua nota - nell'ambito del Fondo complementare Next Appennino, con una dotazione complessiva di 1,78 miliardi di euro, aggiuntiva a quella del Pnrr nazionale) .

Le tre sottomisure della Misura B gestite da Unioncamere nel dettaglio sono: Misura B.2.1 (stanziamento 60 milioni di euro) - Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore.

Presentazione domande: dalle ore 10.00 del 15 settembre 2022 fino alle ore 23.59 del 14 ottobre 2022 per la procedura a sportello; dalle ore 10.00 del 15 settembre 2022 fino alle ore 23.59 del 31 ottobre 2022 per la procedura a graduatoria.

Misura B.2.2. (stanziamento 80 milioni di euro) - Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico.

Presentazione domande: dalle ore 10.00 del 30 settembre 2022 fino alle ore 23.59 del 31 ottobre 2022.

Misura B.2.3. (dotazione 40milioni di euro) - Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali, imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità.

Presentazione domande: dalle ore 10.00 del 15 settembre 2022 fino alle ore 23.59 del 31 ottobre 2022.

Per dirimere dubbi e rispondere a tutte le domande la Camera di commercio dell'Umbria ha organizzato per venerdì 9 settembre alle ore 9,30 un incontro "Question Time" .

L'incontro si svolgerà online attraverso la piattaforma Zoom (per iscriversi andare su https://www.umbria.camcom.it/novita/eventi/gli-incentivi-della-s ub-misura-b2-per-turismo-cultura-sport-e-inclusione-modalita-di- funzionamento-e-di-partecipazione e poi cliccare su "Iscriviti Qui"). (ANSA).