Anche a Terni mobilitazione contro il caro bollette

(ANSA) - TERNI, 05 SET - Mobilitazione anche a Terni della Confcommercio umbra contro il caro bollette. L'iniziativa si è svolta davanti al palazzo della Prefettura dove le bollette sono state bruciate in segno di protesta contro i rincari di luce e gas.

Presenti alla protesta anche le Istituzioni, con il sindaco Leonardo Latini e la presidente della Provincia Laura Pernazza.

Stefano Lupi, responsabile di Confcommercio Terni, ha illustrato la "difficile situazione" che stanno vivendo i commercianti, gli albergatori, i ristoratori e in generale tutti gli imprenditori alle prese "con bollette stratosferiche che rischiano di mettere in ginocchio le aziende".

Una delegazione della Confcommercio, guidata dal presidente Lupi, ha poi incontrato il prefetto per far presente la situazione che si è venuta a creare. (ANSA).