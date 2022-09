A Terni l'appuntamento con UJ4Kids per i più piccoli

(ANSA) - PERUGIA, 05 SET - Sabato 17 settembre alle 11 Terni ospiterà in piazza Tacito l'appuntamento ormai consueto con UJ4Kids nell'ambito dei festival di Umbria Jazz. Sul palco gli allievi dell'Istituto comprensivo "A.Defilis" coordinati dai professori raffaella Palumbo, Svijetlana Karabuva, Marcello Conti e Daniel Todini, il piano solo di Chiara Nicoletti, dell'istituto comprensivo G. Marconi di Terni e la AnJeloni Orchestra, ensemble giovanile del Liceo Musicale "M. Angeloni" di Terni diretta da Vincenzo Rito Liposi.

L'appuntamento con i più piccoli - si legge in un comunicato di Umbria jazz - si svolge per la prima volta a Terni, e "ha dimostrato nelle passate edizioni a Perugia e Orvieto che una grande manifestazione culturale a tema musicale può anche essere il veicolo di attività divulgative e propedeutiche alla musica, al Jazz in particolare, senza rinunciare ai suoi connotati altrettanto necessari di fare spettacolo ed intrattenimento: anzi, la commistione di questi due elementi complementari, può diventare un elemento unificante per diverse generazioni, ponendo le basi per plasmare un pubblico del futuro più attento, più curioso, più consapevole". (ANSA).