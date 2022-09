Tridico, fare interventi importanti contro caro bollette

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 04 SET - "La situazione non è facile, l'inflazione non è mai stata così alta dagli anni '80, occorre fare interventi importanti contro il caro bollette": così Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, a margine del Cortile di Francesco ad Assisi.

Analizzando la situazione di difficoltà per imprese e famiglie, ha quindi spiegato che "abbiamo avuto dei dati recenti che mostrano segnali non esattamente positivi sull'occupazione, ma veniamo fuori da una crescita economica importante che significa anche occupazione". "Dobbiamo fare in modo - ha sostenuto - che questa occupazione venga stabilizzata e venga adeguatamente retribuita e il salario minimo in questa direzione è una soluzione".

Tridico ha anche ricordato come "i pensionati da gennaio avranno un adeguamento importante all'inflazione". "Ma già adesso, con il decreto varato di recente dal governo Draghi - ha sottolineato -, avranno da ottobre un'anticipazione dell'inflazione e anche agli altri redditi abbiamo dato il bonus di 200 euro". (ANSA).