In Umbria scendono ancora i ricoverati Covid

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - Scendono ancora i ricoverati Covid in Umbria, ora 128, tre in meno, di sabato e in calo del 13,6 per cento su base settimanale. Nelle terapie intensive resta un solo paziente.

Scendono a meno di 3 mila gli attualmente positivi, 2.902 a domenica 4 settembre, 318 in meno di sabato secondo i dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 243 nuovi casi, 558 guariti e altri tre morti per il virus.

Sono stati analizzati 1.730 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 14 per cento, in calo rispetto al 15,2 per cento di domenica scorsa. (ANSA).