Tentato furto all'impianto di depurazione di Umbra Acque

(ANSA) - PERUGIA, 03 SET - Tentato furto nella notte fra venerdì e sabato ai danni dell'impianto di depurazione di Umbra Acque, a Ponte Valleceppi (Perugia). Alcune persone sono entrate nella struttura con l'intento di rubare cavi elettrici in rame, ma grazie alla videosorveglianza e agli impianti di telecontrollo di cui dispone la società - che ne dà notizia - il colpo è stato sventato: una squadra di tecnici è infatti intervenuta dopo pochi minuti e i ladri sono scappati a mani vuote. Non senza fare danni però: la banda ha infatti tagliato decine e decine di metri di cavi che aveva accatastato nel piazzale per essere portati via, ma come detto senza riuscirci.

I malviventi hanno inoltre vandalizzato alcune delle strutture dell'impianto: secondo le prime stime i danni sono davvero ingenti.

Umbra Acque, che ha subito informato Arpa dell'accaduto, ha immediatamente noleggiato dei gruppi elettrogeni in modo tale da far ripartire l'impianto nel giro di un paio di giorni.

Non è la prima volta che accade un fatto simile ai danni delle strutture della società: a inizio agosto un furto di rame era stato messo a segno all'impianto di depurazione di Cascianella (Todi) e questa settimana c'è stato un altro tentativo in quello di Costano, nel comune di Bastia. La società in tutti e tre i casi ha presentato denuncia ai carabinieri. (ANSA).