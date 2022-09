La ricetta del Serafico di Assisi contro i rincari

(ANSA) - PERUGIA, 03 SET - "Dalle difficoltà si esce se lavoriamo insieme": è questo lo spirito alla base del nuovo integrativo aziendale dell'Istituto Serafico di Assisi, struttura d'eccellenza nell'assistenza a bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima: nel 2022 arriveranno ai lavoratori del 545 euro in più tra buoni carburante e interventi direttamente in busta paga.

Il Serafico ha infatti deciso di intervenire direttamente sui compensi dei 180 lavoratori tra personale sanitario, amministrativo e addetti ai servizi.

Lo spiega la presidente, Francesca Di Maolo, la cui speranza è che possano essere molte altre le aziende che decidano di imboccare questo percorso: "Un aiuto concreto prima di tutto - dice - ma anche un segnale per mostrare come si possa uscire insieme dalle difficoltà che stiamo attraversando".

"Benché anche noi negli ultimi due anni abbiamo affrontato difficoltà economiche non indifferenti e sappiamo che i mesi a venire saranno ancora più difficili visti gli importanti rincari, riteniamo di non poter ignorare - spiega - il nostro essere una comunità interconnessa, dove una differenza per alcuni può trasformarsi in una differenza per molti. Stiamo attraversando un periodo complesso, che rischia di avere ripercussioni molto gravi sulle vite quotidiane di tutti, non soltanto dei più fragili. Come in ogni comunità, tuttavia, ciascuno può intervenire e portare un contributo, secondo le proprie possibilità". L'intervento attuale va ad aggiungersi ai 250 euro in buoni spesa che già il Serafico aveva erogato all'inizio dell'anno. Altri 200 euro circa in buoni spesa arriveranno ora a ciascun dipendente, insieme a 115 euro nelle mensilità di agosto, settembre e ottobre.

"Le cifre che abbiamo deciso stanziare - osserva Di Maolo - possono fare una piccola differenza. Ma è bene ricordare che non si tratta soltanto di sostenere le famiglie dei nostri dipendenti: aiutare loro significa aiutare tutti. La solidarietà, come sempre accade, migliora la vita di tutti".

