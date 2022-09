A Mostra del libro di C.Castello l'abbraccio Capanna-Galli

(ANSA) - PERUGIA, 03 SET - A 50 anni dalle battaglie condivise del Sessantotto, l'ex politico tifernate Mario Capanna e l'infettivologo Massimo Galli si sono incontrati di nuovo e abbracciati a Città di Castello per la presentazione del libro "Formidabili queste carte… L'archivio di Mario Capanna", che ha aperto la 22/a Mostra mercato del libro antico e della stampa antica a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio.

"La partecipazione del professor Massimo Galli è emblematica: non ci sarebbe stato l'illustre infettivologo, che ci ha aiutato molto a superare le difficoltà della pandemia, senza la sua partecipazione attiva, nel 1968, al movimento studentesco milanese, insieme a Gino Strada: a riprova di come il passato vivifica il presente", ha detto Capanna. "Essere qui è come tornare a una gioventù piena di ideali, di speranze, di voglia di cambiare il mondo che non rinnego e che ha influito tantissimo nella mia carriera e in quella di Mario, perché ci ha formato con l'acquisizione di nuove convinzioni e nuove idee che hanno fatto parte di una indimenticabile fase storica di transizione", ha affermato il professor Galli, che, in riferimento al presente, ha ammonito a "non ritenere chiusa la stagione del Covid-19" e ha lanciato l'appello a "potenziare la capacità di prevenzione della medicina sul territorio".

Dichiarato di interesse storico nazionale da parte della Soprintendenza Archivistica e bibliografica nazionale e conseguentemente schedato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria per metterlo a disposizione di ricercatori e studiosi, l'archivio di Capanna - riferisce il Comune - è stato inventariato da Leonardo Musci della società Memoria Srl con la collaborazione scientifica della funzionaria della Soprintendenza Rossella Santolamazza, grazie ad un finanziamento dalla direzione generale Archivi del ministero della Cultura. "Documenta e attualizza - ha spiegato Capanna - quasi 50 anni di storia. Un archivio che quindi non è solo mio, ma appartiene alle decine di migliaia di persone con le quali ho avuto la fortuna di lottare, e di costruire futuro e speranze".

