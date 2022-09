Virologa Capua, il virus rifarà capolino in inverno

(ANSA) - PERUGIA, 02 SET - "Il virus non andrà via, rifarà capolino durante l'inverno, noi abbiamo però tutti gli strumenti e tutte le conoscenze per rimandarlo dentro il recinto e per evitare situazioni gravi come quelle che abbiamo vissuto negli ultimi due anni". E' quanto ha detto all'ANSA la virologa Ilaria Capua, a margine di un incontro, organizzato oggi a Perugia, alla Sala dei Notari, nell'ambito dell'Umbria Green Festival 2022.

"I vaccini stanno funzionando contro le nuove e le vecchie varianti - ha proseguito la virologa - la popolazione è largamente vaccinata e quindi io sono ottimista, purché si rispettino le regole e purché si usi il cervello: la mascherina non la possiamo ancora buttare via, dobbiamo fare la quarta dose e dobbiamo usare quello che sappiamo per tenerci protetti".

