NextAppennino, Sviluppumbria e Invitalia insieme

(ANSA) - PERUGIA, 02 SET - Sviluppumbria, Agenzia per lo sviluppo economico della Regione Umbria, ha firmato la convenzione con Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, per lo svolgimento di attività di promozione, assistenza tecnica e gestionale degli interventi previsti Next Appennino, Fondo complementare al Pnrr per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 in Centro Italia.

"La firma di questa convenzione - ha spiegato l'amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa - è il risultato di un lungo percorso avviato con la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione per attivare sinergie e mettere a fattore comune competenze e risorse regionali e nazionali per il rilancio delle aree interne della nostra regione. Quella con Invitalia è una collaborazione strategica per accompagnare la ricostruzione fisica e materiale dei comuni e dei territori dell'Appennino del Centro Italia con importanti incentivi agli investimenti delle imprese. Sviluppumbria ha già attivato a questo fine due nuovi sportelli nei comuni di Norcia e Spoleto accessibili gratuitamente alle imprese e ai potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal Fondo complementare al Pnrr. A partire dalla settimana prossima, inoltre, l'attività di sportello sarà rafforzata da una serie di incontri che l'Agenzia ha programmato insieme ai Comuni del cratere per promuovere tutte le eccezionali opportunità di sviluppo offerte dalle ingenti risorse stanziate da NextAppennino".

Tutte le informazioni sui bandi e le misure previsti da NextAppennino sono disponibili al sito di Sviluppumbria www.sviluppumbria.it. Le domande potranno essere presentate tramite il sito nextappenino.gov.it a partire dal 15 settembre e fino al 15 ottobre 2022, tranne per il bando relativo ai grandi investimenti delle imprese, che sarà aperto dal primo al 30 settembre, e quello per le iniziative di partenariato per la valorizzazione del patrimonio pubblico, che sarà aperto dal primo al 30 ottobre 2022. (ANSA).