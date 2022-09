Matteo Salvini a Terni giovedì 8 settembre

(ANSA) - PERUGIA, 02 SET - Matteo Salvini torna in Umbria. Il leader della Lega sarà a Terni per incontrare cittadini e imprenditori e confrontarsi sul programma di Governo in vista delle elezioni politiche. L'appuntamento è per giovedì 8 settembre, ore 20.45, per cena all'Hotel Garden di via Bramante (per info e prenotazioni 333/6992054 o visitare la pagina Facebook della Lega Umbria).

Saranno presenti i candidati della Lega Umbria di Camera e Senato, amministratori del territorio e rappresentanti del partito a tutti i livelli.

"Contrastare gli aumenti speculativi del costo dell'energia è prioritario per la Lega e strettamente legato alla sopravvivenza delle imprese - spiega la Lega Umbria in una nota- che devono fare i conti con bollette anche cinque volte superiori rispetto al passato. Una criticità a cui devono far fronte anche le famiglie già penalizzate dalla crisi e dal rincaro dei generi alimentari di prima necessità. Il programma della Lega si sviluppa intorno a tematiche come la riforma delle pensioni, la necessità di garantire sicurezza e legalità, l'attenzione ai disabili e agli anziani, le proposte per ridurre le tasse e rilanciare il lavoro. Di questo e molto altro parleremo con Matteo Salvini, che torna in Umbria per incontrare cittadini e imprenditori, dimostrando ancora una volta grande vicinanza al nostro territorio, in una realtà come Terni dove il buongoverno della Lega si è manifestato in politiche efficaci e azioni determinanti per il rilancio. Grazie a queste, la città ha saputo reagire al dissesto economico, ai debiti, al degrado e ai disastri lasciati in eredità dal Partito Democratico - conclude la Lega Umbria - ritrovando i suoi simboli e il suo orgoglio, riscoprendo un'identità che sembrava perduta, per intraprendere un percorso di sviluppo e tornare protagonista in Umbria e non solo". (ANSA).