Inaugurata la 16/a edizione della "Star cup"

(ANSA) - PERUGIA, 02 SET - E' cominciata la 16/a edizione della "Star cup" dell'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, il torneo di calcio a 5 organizzato dal gruppo Sportlab insieme alla Pastorale giovanile diocesana e al Coordinamento oratori perugini, in calendario dal primo al 4 settembre, all''impianto sportivo di Santa Sabina. È una quattro-giorni rivolta a tutti gli animatori degli oratori, che coinvolge 700 giovani dai 14 ai 18 anni (per un totale di 44 squadre maschili e 28 femminili), 200 alleducatori e più di 100 volontari, caratterizzata da momenti di catechesi, preghiera e di adorazione eucaristica nella grande cappella allestita al centro dell'impianto sportivo. "La vita è una gara sportiva - ha detto il vescovo ed amministratore diocesano mons. Marco Salvi alla giornata inaugurale - perché ha uno sforzo da compiere per arrivare a una meta e avere un premio. E la condizione per vivere la gara della vita, questo sport della vita, è quella di non essere soli. E c'è un premio, che è anche la meta di questa corsa come dice un uomo famoso, san Paolo, 'la meta è vivere la bellezza della vita con Cristo"".

È stato don Luca Delunghi, direttore della pastorale giovanile diocesana, a presentare il tema della Star cup 2022, "Azimuth-Traccia la tua rotta". ""Azimuth" possa diventare lo stile di vita di tutta la vostra vita - ha auspicato il sacerdote - affrontando le difficoltà, gli ostacoli sempre con il coraggio, il desiderio e la passione di arrivare alla vostra meta, ai vostri obbiettivi". Presenti anche il sindaco Andrea Romizi e l'assessore comunale allo Sport Clara Pastorelli.

Ospite d'eccezione della prima giornata della "Star cup 2022" è stato Dario Reda, giovane runner e docente padovano, celebre sui social per i suoi commenti al Vangelo della domenica e costantemente impegnato in tutta la Penisola nella testimonianza della fede, riscoperta tra l'altro guardando una partita di calcio. Il messaggio consegnato da reda ai giovani perugino-pievesi è stato quello di non fermarsi, ma di essere in movimento nella vita, come i discepoli di Emmaus. (ANSA).