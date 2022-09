Continuano a calare i ricoverati Covid negli ospedali umbri

(ANSA) - PERUGIA, 02 SET - Continua a scendere il numero dei ricoverati Covid negli ospedali umbri, oggi 139, sei in meno nelle ultime 24 ore e con un calo percentuale del 10,9 su base settimanale. Sono due i posti occupati nelle terapie intensive (erano quattro ieri). E' quanto emerge dai dati giornalieri della Regione aggiornati a venerdì 2 settembre.

I nuovi casi accertati sono 235, i guariti 256 e ci sono altri due decessi legati al virus, 2.071 in tutto dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi scendono a 3.719 (23 in meno rispetto a ieri). Sono stati analizzati 1.942 tamponi, con un tasso di positività del 12,10 per cento (15,78 ieri). (ANSA).