Per Gimbe migliora situazione Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - Migliora la situazione degli attualmente positivi al Covid in Umbria, 440 per 100.000 abitanti nella settimana 24-30 agosto, 98 in meno rispetto a quella precedente. Emerge dal monitoraggio della fondazione Gimbe. Secondo la quale si evidenzia anche una diminuzione dei nuovi casi del 21,5%, sempre rispetto alla settimana precedente.

Riguardo alle vaccinazioni, per Gimbe il tasso di copertura con quarta dose è del 14,7% (media Italia 17,3%). (ANSA).