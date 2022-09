Otto ricoveri Covid in meno negli ospedali umbri

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - Otto ricoveri Covid in meno nelle ultime 24 ore negli ospedali umbri, nessun morto e tasso di positività in calo. E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a giovedì primo settembre.

I ricoverati sono 145, quattro dei quali (uno in più) in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno sono emersi 365 nuovi casi e 403 guariti. Gli attualmente positivi scendono così a 3.742 (38 in meno).

Sono stati analizzati 2.313 tamponi, con un tasso di positività del 15,78 per cento (16,4 mercoledì). (ANSA).