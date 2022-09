Meloni, profughi ucraini donne-bambini ma uomini su barconi

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - "Avete visto le immagini dei profughi ucraini? Donne e bambini che scappano dalla guerra. Non vi sembrano un pò distoniche rispetto a quelle dei barconi pieni di uomini in età da lavoro che abbiamo visto arrivare in questi anni?": si è soffermata anche sul tema dell'immigrazione Giorgia Meloni nel suo comizio in piazza a Perugia. "E' qualche anno - ha detto - che tento di spiegare che mediamente quando la gente scappa da una guerra è più facile vedere donne e bambini perché gli uomini stanno a combattere. Mentre se ti arrivano solo uomini - ha sostenuto la leader di FdI - non stanno scappando dalla guerra, a meno che non abbiano lasciato donne e bambini a combattere. Cosa che escludo. Non è che ci volesse esattamente il genio della lampada". (ANSA).