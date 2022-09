Familiare paziente, in Rsa Marsciano ho trovato buona sanità

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 01 SET - Una lettera aperta di encomio è stata inviata al personale dell'Rsa di Marsciano dal familiare di un paziente che è stato in cura presso la struttura dell'Usl Umbria 1. Testo reso noto dalla stessa azienda sanitaria.

Il familiare ha spiegato di volere " testimoniare una storia di buona sanità, per ringraziare pubblicamente la direttrice della Rsa di Marsciano Anna Tacchio, l'assistente sociale Stefania Rosatelli e tutto il personale". "In Rsa - ha sottolineato - mio padre ha trovato non solo le cure di cui aveva bisogno e un ambiente sempre pulito e accogliente, ma anche infermiere, infermieri, operatori socio sanitari di grande umanità... che lo hanno chiamato per nome per farlo sentire a casa, accarezzato quando ce n'era bisogno, a ogni manifestazione di disagio. Persone davvero di grande professionalità e umanità".

Il direttore generale dell'Usl Umbria 1 Massimo Braganti si è quindi associato all'autore della lettera aperta ringraziando "tutto il personale che opera presso l'Rsa di Marsciano". Questa toccante testimonianza - prosegue - esalta non solo la competenza professionale dei nostri operatori ma soprattutto la sensibilità e l'umanità con cui operano ogni giorno trattando il paziente non solo come una persona da curare nel fisico ma anche da sostenere psicologicamente, mettendolo a suo agio in tutti i modi possibili. Per questo ritengo che sia doveroso ringraziare non solo il personale dell'Rsa di Marsciano ma tutto quello che opera ogni giorno all'interno dell'Azienda sanitaria". (ANSA).