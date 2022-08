Stabili i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - Ricoverati Covid stabili, 153, con tre posti occupati nelle intensive, in Umbria. Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 361 nuovi casi, 391 guariti e un altro morto. Gli attualmente positivi sono in discesa a 3.780, 31 in meno.

Sono stati analizzati 2.199 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16,4 per cento, in crescita rispetto al 13,6 di martedì ma in calo rispetto al 17,9 registrato lo stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).