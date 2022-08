Quattro 'segni' per l'arrivo a Perugia del vescovo Maffeis

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - L'esperienza culturale e del monachesimo, dei giovani e della carità, oltre all'incontro con la società civile e con le istituzioni: sono i primi "segni" scelti per la giornata di inizio ministero del nuovo Pastore della Chiesa perugino-pievese don Ivan Maffeis, in calendario domenica 11 settembre, che culminerà nella cattedrale di San Lorenzo con l'ordinazione episcopale e la presa di possesso del 13/o arcivescovo di Perugia.

A presentare lo stemma episcopale del nuovo arcivescovo eletto Maffeis (parroco di Rovereto e proveniente dal Clero di Trento) e ad illustrare la sua prima giornata a Perugia, è stato il vescovo ed amministratore diocesano mons. Marco Salvi.

I "segni", evidenziati da mons. Salvi, si identificano quindi con i quattro luoghi di incontro del nuovo Pastore con il "gregge" a lui affidato da Papa Francesco. Si inizierà la mattina alle 10 quando Don Maffeis visiterà l'abbazia-basilica minore di Monte Corona. La visita sarà anche un omaggio al monachesimo benedettino e al vasto patrimonio storico-artistico e culturale dell'archidiocesi.

L'arcivescovo eletto raggiungerà quindi, alle ore 11, il complesso interparrocchiale d'unità pastorale "San Giovanni Paolo II" di Prepo-Ponte della Pietra-San Faustino di Perugia, dove incontrerà una rappresentanza di studenti universitari e del mondo giovanile. Don Maffeis arriverà poi, alle ore 12, al "Villaggio della Carità" di Perugia. Dopo l'incontro con i volontari e gli ospiti del Villaggio, famiglie in gravi difficoltà a seguito della perdita del lavoro e della casa e mamme con bambini in fuga dall'Ucraina, l'arcivescovo eletto pranzerà con loro alla Mensa "Don Gualtiero". Per finire, l'arrivo in piazza IV Novembre, dove alle ore 15 ci sarà l'abbraccio simbolico con i tanti fedeli, che giungeranno anche dalla sua terra di origine, il Trentino, e dove sarà salutato dal sindaco di Perugia Andrea Romizi, da tutti i sindaci del territorio diocesano, dalla presidente della Regione Donatella Tesei e dalla presidente della Provincia Stefania Proietti.

L'ordinazione episcopale e la contestuale presa di possesso avverranno durante la celebrazione eucaristica in programma alle ore 16. Il rito sarà presieduto dal cardinale Gualtiero Bassetti. (ANSA).