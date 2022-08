Fisico, contagi Covid scesi ai livelli di fine maggio

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - E' scesa ai livelli del maggio scorso la curva dei contagi Covid in Umbria che "ha continuato" a puntare verso il basso in agosto. Lo sostiene il fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia Luca Gammaitoni secondo il quale "si è quindi di fatto esaurita anche questa terza ondata del 2022". "Caratterizzata da ampiezze minori delle due che l'anno preceduta in questo anno e, cosa più importante, segnata da un numero di ospedalizzati ancora minore" scrive in un post su Facebook. "Un ottimo segnale" per il professor Gammaitoni che studia l'andamento della pandemia attraverso appositi modelli matematici.

"Che succederà nei prossimi mesi?" si chiede quindi il fisico.

"Molto dipenderà - sostiene - da quello che si verificherà nelle prossime due o tre settimane. Uno scenario altamente probabile (dobbiamo sempre parlare di probabilità) è che con la ripresa delle attività ad elevata socializzazione (scuola, fabbriche, trasporti…) avremo una ricrescita dei contagi, dovuta al fatto che il virus circola ancora abbondantemente tra noi. Se questo sarà, non dovremo preoccuparci più di tanto ma, piuttosto, mantenere viva l'attenzione verso atteggiamenti prudenti (mascherina nei luoghi chiusi e affollati) e vaccinazione per le persone fragili. A meno di nuove varianti molto diverse - conclude il professor Gammaitoni -, la copertura vaccinale ci consente di sperare in ondate future sempre più deboli". (ANSA).