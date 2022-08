Fermato dai poliziotti in bici con 20 involucri di cocaina

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - Gli agenti del Posto di polizia "Centro Storico" di Perugia - grazie anche alle nuove bici in dotazione alla questura, che consentono loro di raggiungere agilmente anche i vicoli più stretti - hanno arrestato un giovane di 22 anni che è stato trovato in possesso di 20 involucri contenenti cocaina. I poliziotti hanno svolto un controllo della zona di Porta Pesa e in particolare in via Alinda Bonacci Brunamonti dove, negli ultimi tempi, erano state notate persone in atteggiamenti ritenuti sospetti. Nel corso del servizio hanno fermato e identificato un giovane che si è mostrato insofferente e nervoso al momento del controllo. Dagli accertamenti è emerso che lo stesso era stato indagato in passato per reati in materia di stupefacenti. Per questo motivo, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione che ha avuto esito positivo. All'interno della tasca dei pantaloni, i poliziotti hanno trovato i 20 involucri in cellophane termosaldato contenenti la sostanza stupefacente e 75 euro in contanti. All'interno del marsupio, inoltre, sono stati trovati 285 euro in contanti, una tessera sanitaria intestata a una ragazza ed un cellulare. Sentito in merito al possesso del denaro, il 22enne - che è risultato disoccupato - non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile. Al termine delle procedure di identificazione, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per ricettazione. (ANSA).