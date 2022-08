Ex sindaco Raffaelli ricorda la visita di Gorbaciov a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - "Gorbaciov è stato un grande statista, un democratico, un uomo di pace. Un esempio": a dirlo all'ANSA, nel giorno della scomparsa dell'ultimo leader sovietico, è Paolo Raffaelli che nel 2001, da sindaco di Terni, ricevette Gorbaciov nella città dell'acciaio per conferirgli il premio San Valentino assieme all'allora vescovo della locale diocesi mons. Vincenzo Paglia. "Ricordo un uomo di grande spessore umano che nulla aveva a che vedere con il gelido burocrate", aggiunge Raffaelli. "In quei 4-5 giorni che stette in città ebbi modo di conoscere un uomo che era lo specchio dell'apertura politica che lo aveva caratterizzato durante la sua presidenza", ricorda ancora l'ex sindaco. A cui piace sottolineare la visita che "organizzammo a Gorbaciov nella chiesa del Sacro Cuore dove era stato realizzato un mosaico in cui era raffigurato proprio il leader sovietico e la moglie Raisa". "Rimase colpito e commosso", conclude Raffaelli. (ANSA).