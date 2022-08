Sen. Pillon, Lega, incontra rettore Università Stranieri

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Il senatore della Lega Simone Pillon è stato ricevuto dal rettore dell'Università per Stranieri di Perugia Valerio De Cesaris. Lo ha reso noto lo stesso parlamentare.

"Ringrazio di cuore il rettore per la calorosa accoglienza - ha quindi sottolineato Pillon - e per l'occasione che mi ha dato di poter visitare questa autentica eccellenza che ha reso e rende la città di Perugia conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Ho avuto occasione di ringraziarlo per il suo lavoro di rilancio dell'ateneo e gli ho garantito tutto il mio impegno per garantire proficue collaborazioni con le istituzioni regionali e centrali. La cultura italiana ha ancora molto da offrire ai giovani italiani e stranieri, e l'Università per stranieri di Perugia ne è prestigiosa ambasciatrice nel mondo". (ANSA).