Questore sospende per 20 giorni attività locale Marsciano

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 30 AGO - Il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai ha disposto la chiusura e la sospensione di un esercizio pubblico di Marsciano per 20 giorni ai sensi dell'art. 100 del del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento è stato adottato - ha reso noto la polizia - in seguito a numerosi disordini e liti, verificatisi all'interno del locale e nelle sue adiacenze, che hanno visto coinvolti giovani e meno giovani in animate discussioni che sono sfociate anche in reati contro la persona, con numerosi interventi da parte del personale delle forze dell'ordine.

Secondo la Questura i vari controlli dei militari compiuti nell'arco degli ultimi anni hanno evidenziato, inoltre, che l'esercizio era un luogo di abituale ritrovo da parte di pregiudicati, in particolare per reati e violazioni attinenti agli stupefacenti. (ANSA).