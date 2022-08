Più di 1.500 iscritti alla SpoletoNorcia in Mtb

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Sono più di 1.500 gli iscritti alla SpoletoNorcia in mountain bike 2022 in programma il 2 settembre. "Confermando quindi le cifre del 2019, ultimo anno prepandemia, in un momento in cui analoghi appuntamenti sportivi e cicloturistici mostrano un calo dovuto sia all'ampliarsi dell'offerta, sia a una generale contrazione della capacità di spesa. La nostra manifestazione si mostra competitiva e accresce l'indotto turistico del territorio, trainando con il cicloturismo il sistema dell'accoglienza della zona che tuttavia può e deve crederci di più" sototlinea Luca Ministrini, presidente della Ssd La SpoletoNorcia in MTB, società organizzatrice dell'evento.

La chiusura è prevista per il pomeriggio di domenica 4 settembre, quando si concluderanno i vari percorsi cicloturistici tracciati intorno alla vecchia ferrovia e saranno premiati i partecipanti alla gara agonistica SN CUP.

"In particolare - continua Ministrini in una nota diffusa dalla Regione - registriamo un crescente interesse da parte di gruppi e nuclei familiari. Abbiamo messo a punto momenti di gioco e intrattenimento in città e domenica avremo circa 250 famiglie con bambini dai 5 anni in su a pedalare sul circuito Family. Questo risultato è frutto del nostro impegno per il sociale e per una SpoletoNorcia sempre più inclusiva, che punta a creare un vero e proprio "Bike District" sotto il marchio SN365, un progetto che abbraccia tutto l'anno con percorsi di cicloturismo permanente, proposte di turismo lento e sostenibile per borghi e comunità e servizi di qualità per il cicloturista".

La manifestazione registra quest'anno una crescita dei partecipanti dall'estero (in particolare da Regno Unito, Austria, Svizzera, Slovenia e da Dubai) e si conferma - prosegue la nota - un "grande momento di promozione e visibilità per quella che è sicuramente una delle più belle ciclovie italiane, che ogni anno attira 10.000 persone".

La SpoletoNorcia si svolge grazie al sostegno dell'oleificio Pietro Coricelli, con la media partnership di Radio Subasio e il patrocinio di Regione, Provincia di Perugia, i comuni di Spoleto e Norcia, Fci, Coni Umbria e Amodo. (ANSA).