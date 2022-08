In Umbria ricoverati Covid in calo, a livelli fine giugno

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Scendono a 153 i ricoverati Covid in Umbria, sette in meno di lunedì. Un livello così basso non si toccava dalla fine di giugno: tra il 28 e il 29 passarono infatti da 147 a 158. Al 30 agosto restano tre i posti occupati nelle intensive e si registrano altri due morti. Lo si ricava dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 395 nuovi positivi e 615 guariti, con gli attualmente positivi scesi a 3.811, 222 in meno di lunedì.

Sono stati analizzati 2.900 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 13,6 per cento, in calo rispetto al 16,9 per cento di martedì della scorsa settimana. (ANSA).