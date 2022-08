Giovani democratici hanno presentato Manifesto

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - I Giovani democratici dell'Umbria hanno presentato, durante l'assemblea regionale del Pd, il loro Manifesto per i coetanei umbri in vista delle elezioni del 25 settembre.

"I giovani vogliono e necessitano risposte concrete e solo così ci meriteremo il loro voto" spiega Michelangelo Grilli, segretario regionale Gd Umbria in una nota. "Con queste elezioni - aggiunge - dobbiamo scegliere in che tipo di società vivremo: noi ne vogliamo una più giusta, dove la nostra generazione torna a contare e ad avere un futuro. Il nostro Manifesto serve a questo. La nostra generazione oggi è schiacciata da povertà e precariato e rischia di pagare i costi delle crisi di questi anni. Quindi chiunque vada al Governo deve avere queste priorità: avere un lavoro ben retribuito, tutelato e conciliabile con la vita; mettere tutti davvero nelle condizioni di poter studiare; garantire la libertà di scelta sul proprio corpo, su chi amare, sulla propria vita; salvare il pianeta dove viviamo e vivremo, senza che i costi ricadano proprio sui giovani. Chiederemo a tutti i candidati del Pd in Umbria di sottoscriverlo e sostenerlo, portandone i contenuti in tutta la regione, convinti di poter vincere. Siamo pronti a lottare fino alla fine - conclude Grilli -, perché noi più di tutti ci giochiamo il futuro". (ANSA).