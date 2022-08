Folclore e tradizione a Deruta per il Palio della Brocca

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 30 AGO - Sono pronti a sfidarsi, i tre rioni di Deruta, Piazza, Valle e Borgo per conquistare il Palio della Brocca, una manifestazione giunta alla 14/a edizione.

Piazza dei Consoli sta per accogliere la grande rievocazione storica in programma dal 2 al 4 settembre, con spettacolari competizioni - sottolinea il Comune -, dal fascino antico, tra folclore e tradizione, coinvolgendo grandi e piccoli: la "Gara della Tavola", con trasporto di oggetti in terracotta; la "Corsa della Tavola in bicicletta", il tiro alla fune, la "Corsa della Cesta", tutta al femminile, il "Palio dei Giovani", dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 17 anni, e la più sentita "Corsa delle brocche", con cui i concorrenti di ogni Rione ne porteranno in corsa tre in ceramica contenti acqua, dipinte secondo le decorazioni classiche derutesi.

Più di 300 figuranti saranno invece protagonisti della sfilata in costume storico, insieme a sbandieratori, musica, cena d'epoca con le locande appositamente allestite e le botteghe dei mestieri antichi della città che saranno aperte tutti i giorni.

"Siamo giunti alla 14/a edizione - afferma il presidente del Palio della Brocca, Nicola Raggetti - e c'è un grandissimo fermento per questo evento che ogni anno attrae tantissimi visitatori. C'è uno spirito di condivisione e di unione, ma anche di trepidazione per la conquista del Palio. Nei giorni della manifestazione, Deruta farà un salto indietro nel tempo e ci ricorderà quanto la ceramica sia elemento identitario di questo territorio e faccia parte della nostra vita quotidiana".

L'evento è organizzato dall'associazione Il Palio della Brocca, in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

