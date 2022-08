Al via campagna abbonamenti per Stagione Morlacchi

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Giovedì primo settembre prende il via la campagna abbonamenti della stagione 2022-2023 del Teatro Morlacchi di Perugia.

Come ogni anno, il Teatro stabile dell'Umbria prevede molteplici formule di abbonamento. A 11 spettacoli: posto e turno relativi al giorno della settimana preferito; abbonamenti a sei a scelta: è possibile scegliere cinque spettacoli e una produzione Tsu (in vendita a partire dal 16 settembre); abbonamenti teatro card 6: cinque spettacoli a scelta e una produzione Tsu; abbonamenti Rassegna di danza "Perché non ballate?": 5 spettacoli di danza contemporanea. Sono previste promozioni dedicate agli studenti.

Il botteghino del teatro Morlacchi (tel. 075 5722555) sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; quello di piazzale del Bove in via Campo di Marte 95 (tel.

393 9139922) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30 e attivo fino al 31 ottobre.

Per la nuova stagione del Morlacchi, il Tsu - si legge in una sua nota - organizza tre diversi progetti per guidare, accompagnare e agevolare il pubblico alla visione degli spettacoli in cartellone.

"Il filo di Arianna. Mappe e coordinate per la stagione" è un percorso, a cura della dramaturg Linda Dalisi, che prevede una serie di incontri con l'intento di "illuminare e consolidare l'esperienza dello spettatore attraverso la lettura di una mappa nata dall'esplorazione del territorio-spettacolo".

Con il progetto "Mentre i grandi sono a teatro", curato da Cooperativa Densa, il Morlacchi si trasforma in uno spazio di crescita culturale per tutta la famiglia grazie alla proposta di cinque laboratori per bambini e bambine da 7 a 12 anni come offerta aggiuntiva rivolta a genitori interessati a seguire la stagione.

E ancora, per la prima volta, la collaborazione con il progetto "Teatro no limits" realizzato dal centro Diego Fabbri di Forlì porta l'audiodescrizione a teatro e consente anche alle persone non vedenti e ipovedenti di seguire la messa in scena di Ditegli sempre di sì, Otello, Il gabbiano e Pupo di zucchero. (ANSA).