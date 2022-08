In Umbria situazione Covid sostanzialmente stabile

(ANSA) - PERUGIA, 29 AGO - E' praticamente stabile il quadro della pressione sul sistema sanitario umbro legato al Covid. In base ai dati della Regione aggiornati al 29 agosto ci sono infatti 160 ricoverati, quattro in più di domenica, con tre pazienti nelle terapie intensive, dato invariato.

Nell'ultimo giorno sono emersi 160 nuovi casi, 120 guariti e un nuovo morto. Con gli attualmente positivi in risalita a 4.033, 39 in più di domenica.

Sono stati analizzati 704 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 22,7 per cento, in leggero calo rispetto al 23,2 per cento di lunedì della scorsa settimana.

