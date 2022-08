Cimo-Fesmed, a personale Usl 2 Ffp2 pieghevoli

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 29 AGO - "Finalmente una buona notizia, sono arrivate le mascherine Ffp2 pieghevoli": ad annunciarlo è Cristina Cenci, presidente regionale della Federazione umbra Cimo-Fesmed, dopo che nei mesi scorsi alla Asl Umbria 2 erano state distribuite quelle a "conchiglia". Ritenute "poco idonee se indossare soprattutto per molto tempo". Le nuove mascherine sono state intanto fornite al personale dell'ospedale di Foligno.

"Siamo contenti - ha detto Cenci in un video su Fb - che il pronto intervento della direzione sanitaria, di quella generale e della divisione medica di presidio abbia scardinato quel cavillo burocratico che ci impediva di avere i dispositivi prescritti per i nostri colleghi. Come federazione Cimo-Fesmed da giugno abbiamo seguito la questione delle mascherine Ffp2 'a conchiglia' arrivate nei reparti, che provocavano notevoli fastidi al personale che ha l'obbligo di indossarle per tutto il turno di lavoro, da un minimo di 6 ore e 20 a un massimo di 12.

Continueremo a seguire la vicenda - ha concluso Cenci - per essere sicuri che i nuovi dispositivi arrivino a tutti". (ANSA).